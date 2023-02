A fuoco cascina a Masone, anziano ustionato

Un uomo di 76 anni è rimasto ustionato in modo grave nell'incendio della sua cascina sulle alture di Masone (Genova), nella zona della Cappelletta.

L'anziano è stato intubato dai medici del 118 e trasferito con l'elicottero al centro ustionati dell'ospedale Villa Scassi con ustioni di secondo grado al volto e alle mani. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco.

Secondo una prima ricostruzione a prendere fuoco sarebbe stato un gruppo elettrogeno a benzina forse usato per riscaldare il locale. L'uomo si sarebbe ustionato nel tentativo di mettere in salvo il trattore. (ANSA).