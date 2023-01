Sanremo: Morandi su Fb, la mia prima volta con Vado al lavorare

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Correva l'anno 1972 ed è la prima volta di Gianni Morandi al Festival della Canzone Italiana con il pezzo Vado a lavorare che raggiunge il quarto posto in classifica tra gli artisti in gara. Quell'anno fu Nicola Di Bari a vincere con la canzone I giorni dell'arcobaleno. A ricordarcelo è lo stesso artista su Facebook, dove ha postato un video in bianco e nero che lo ritrae durante l'esibizione giovanissimo corredato dal commento: la mia prima volta in gara al festival di Saremo #vadoalvorare1972.# Festivaldisanremo2023#musica italiana. Morandi è il co-conduttore con Amadeus della prossima edizione del Festival, in programma dal 7 all'11 febbraio 2023. Settantasette anni, sette volte in gara al Festival nella sua lunghissima carriera (nel 1972 con Vado a lavorare, nel 1980 con Mariù, nel 1983 con La mia nemica amatissima, nel 1987 con Si può dare di più in trio con Umberto Tozzi e Enrico Ruggeri, nel 1995 con In amore in coppia con Barbara Cola, nel 2000 con Innamorato e l'ultima edizione con Apri tutte le porte), una vittoria (con Si può dare di più), Morandi il Festival lo ha poi condotto per due edizioni, nel 2011 e nel 2012. (ANSA).