Damonte Prioli nuovo direttore generale del San Martino

Sarà Marco Damonte Prioli il nuovo direttore generale del Policlinico San Martino di Genova.

Lascerà il posto di direttore generale della Asl 2 savonese per andare a colmare il vuoto seguito all'improvvisa scomparsa di Salvatore Giuffrida, morto il 17 gennaio scorso per un malore.

Prima di guidare la Asl 2 Damonte Prioli è stato alla conduzione della Asl1 sino al 2021 oltre ad avere lavorato come direttore amministrativo alla Asl 3. (ANSA).