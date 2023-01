Quattro nuovi bus a basso inquinamento per Tpl Linea

(ANSA) - GENOVA, 31 GEN - Un investimento di 620 mila euro per avere 4 bus a livelli di inquinamento minimo per le linee extraurbane. Lo ha fatto Tpl Linea. I mezzi, 'modello Mobi' sono stati presentati a Vado Ligure, davanti al municipio e rappresentano la volontà dell'azienda di rinnovare il parco mezzi. I nuovi autobus, classe II e di 8 metri di lunghezza, hanno una capienza di 37 posti e grazie al motore Euro6 garantiscono livelli minimi di inquinamento. Agili e veloci, facili per la guida, i nuovi bus presentano tutti i componenti tecnologici e di confort per i viaggiatori. All'inaugurazione presenti il sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano, la presidente di Tpl Linea Simona Sacone e l'amministratore delegato Giovanni Ferrari Barusso. "Ancora una volta siamo intervenuti sull'ambito extraurbano nel nostro progressivo ricambio dei mezzi aziendali. Questi 4 bus potranno assicurare un alto livello di servizio per la nostra clientela e ottimi standard di prestazioni", affermano Sacone e Ferrari Barusso.

Questi sono gli ultimi mezzi ad alimentazione termica, i prossimi saranno mezzi a trazione elettrica. A giugno - come annunciato dai vertici dell'azienda savonese - "sono in arrivo i primi bus elettrici di TPL Linea, che ha già svolto diversi test operativi con mezzi a impatto a zero a livello urbano così come extraurbano". Soddisfazione dal sindaco di Vado Monica Giuliano: "Questo è un passaggio importante perché è dedicato alle comunità che vive nelle nostre frazioni. E' un segnale fondamentale in una comunità che sta progredendo verso la sostenibilità anche della urbana con piste ciclabili, aree pedonali e un nuovo sistema urbano pubblico che è assolutamente fondamentale". (ANSA).