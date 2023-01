Nuovo forno crematorio a Staglieno, protesta davanti Regione

(ANSA) - GENOVA, 31 GEN - Presidio di protesta dei comitati contrari alla costruzione del nuovo forno crematorio nel cimitero di Staglieno oggi pomeriggio a Genova davanti all'ingresso del Consiglio regionale della Liguria. Una ventina i manifestanti con cartelli e striscioni. "Siamo in piazza perché il sindaco Marco Bucci vuole inquinare l'aria di tutta Genova cremando a Staglieno i morti del nord Italia", afferma una manifestante. 'Il cimitero di Staglieno sarà il polo crematorio del nord Italia con più di 20 mila cremazioni annue', 'Vogliamo progetti di sviluppo sostenibile nel cimitero di Staglieno, non un nuovo crematorio, che è un'industria insalubre', è scritto sui alcuni striscioni mentre su un altro si chiede un 'Sì al progetto dell'architetto Spalla per la riqualificazione della storica rimessa di Staglieno'. In piazza il 'Comitato di via Vecchia e strade limitrofe', 'La rete genovese di coordinamento dei gruppi e movimenti di cittadini per la difesa e promozione del territorio e delle comunità' e il 'Comitato per la difesa del parco dei forti e delle mura di Genova'. I manifestanti hanno ottenuto un incontro con la conferenza dei capigruppo del Consiglio regionale della Liguria.

(ANSA).