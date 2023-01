Peracchini, chiudiamo ciclo rifiuti

(ANSA) - LA SPEZIA, 31 GEN - "La sentenza del Consiglio di Stato conferma la correttezza dell'azione amministrativa portata avanti in questi anni. Grazie a questo risultato si chiude il ciclo dei rifiuti, non sarà realizzata una discarica in provincia e pagheremo meno oneri in bolletta". Lo scrive in una nota il presidente della Provincia della Spezia Pierluigi Peracchini commentando la decisione del Consiglio di Stato sul biodigestore di Saliceti.

"Ogni giorno produciamo rifiuti che dobbiamo smaltire - ha detto Peracchini -. Questo intervento ci consente di chiudere il ciclo a un costo minore per i cittadini.

In democrazia ognuno fa le proprie scelte, anche attraverso il ricorso alla giustizia. In questo caso lo hanno fatto con il rischio di inquinare di più e di gravare sulle tasche di tutti gli utenti - sottolinea Peracchini -. Noi abbiamo seguito una strada diversa ed oggi questa sentenza ha stabilito che era quella giusta. Su questo programma abbiamo anche vinto un bando di finanziamento previsto dal Pnrr per 40 milioni di euro e oggi possiamo permetterci un importante investimento praticamente a costo zero per la comunità". (ANSA).