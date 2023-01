Spezia: ufficiale Shomurodov, Gotti operato alle anche

(ANSA) - LA SPEZIA, 30 GEN - Lo Spezia ufficializza il prestito dalla Roma dell'attaccante Eldor Shomurodov. Si tratta di un trasferimento temporaneo senza opzione di riscatto per una cifra totale di circa 2,4 milioni di euro tra prestito oneroso, bonus e ingaggio fino a fine stagione. L'uzbeko è il calciatore individuato dal direttore generale Eduardo Macia come spalle e alternativa di Mbala Nzola, capocannoniere della squadra con nove reti in campionato. Shomurodov ha preso la maglia numero 14 che era di Kiwior, ceduto la scorsa settimana all'Arsenal. Il calciatore si allenerà da domani con i nuovi compagni.

Al centro sportivo di Follo non troverà il tecnico Luca Gotti, che oggi è stato operato alle anche dal professor Federico Della Rocca presso l'istituto clinico Humanitas di Milano. L'allenatore, 55 anni, si era presentato in stampelle al Dall'Ara in occasione di Bologna-Spezia dello scorso venerdì.

Rimarrà ricoverato presso la struttura sanitaria lombarda per alcuni giorni. Proverà ad essere in panchina domenica prossima per Spezia-Napoli. (ANSA).