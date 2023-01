Restaurato busto di Aldo Gastaldi comandante Bisagno

(ANSA) - GENOVA, 30 GEN - Il busto con lapide di Aldo Gastaldi, il partigiano "Bisagno", realizzato dallo scultore Piero Soleri, collocato nell'area verde tra piazza Corvetto e via XII Ottobre, è tornato al suo originario splendore. Merito della proposta di Franco Rusca del Rotary Club Genova Ovest di cui è socio e del Club International Inner Wheel Genova. Alla presentazione di questa mattina sono intervenuti il vicesindaco Pietro Piciocchi con Carla Caccamo e Mirella Bergaglio che nell'anno sociale 2021-22 presiedevano i circoli che si sono fatti carico dell'iniziativa.

"Sono particolarmente felice di poter rinnovare la memoria di Aldo Gastaldi - ha detto Piciocchi -. Ringrazio i Rotary Club Genova Ovest e il Club International Inner Wheel Genova per questa benemerita iniziativa. "Bisagno" è stato un uomo coraggioso, dalla forte personalità e pragmatico, contraddistinto da profondi valori umani e cristiani. Ci ha insegnato che quando si è mossi da cuore e passione anche le sfide più ardue possono essere affrontate e vinte. La sua è una straordinaria figura senza tempo, di esempio per tutti".

Il restauro della scultura in bronzo e pietra è stato opera di Axel Nielsen mentre la ditta Lavorazione Marmi di Virgilio Cuccadu si è occupata di realizzare la targa in travertino la cui inscrizione recita: 'Aldo Gastaldi medaglia d'oro.

Comandante della divisione Cichero. A Bisagno che ci ha dato la fiducia di combattere per un'Italia migliore 1943-1945'. (ANSA).