Prenoto Salute diventerà piattaforma per Cup, farmacie e medici di base

(ANSA) - GENOVA, 29 GEN - Il portale 'Prenoto Salute' taglia il traguardo dei primi sei mesi di attività. "Le quasi 100mila prenotazioni dal suo inizio (96.211) testimoniano l'apprezzamento dei liguri - dichiarano il presidente della Liguria Giovanni Toti e l'assessore alla Sanità Angelo Gratarola -. 'Prenoto Salute' ha consentito di effettuare 26.329 appuntamenti di radiologia, 12.185 di prime visite e 57.697 esami di laboratorio. Il sistema ha poi consentito di recuperare ben 23 mila appuntamenti disdettati e subito rimessi in agenda".

Presto per il servizio sono previste ulteriori novità. "Entro i prossimi mesi 'Prenoto Salute' diventerà piattaforma universale a disposizione sia del CUP, sia delle farmacie, sia dei medici di famiglia oltre che del singolo cittadino - continuano - E già da ora presenta migliorie. Al cittadino che si trova a prenotare una visita con un determinato ordine di priorità, viene subito proposta, in caso di mancanza di disponibilità nei tempi previsti, la prima data utile successiva evitando allo stesso cittadino ulteriori chiamate".

A utilizzare 'Prenoto Salute' sono soprattutto le donne (il 58,47% contro il 41,53% degli uomini). Interessante anche il dato d'utilizzo suddiviso per fasce d'età: a collegarsi alla piattaforma sono soprattutto i 60-69enni (20.947 prenotazioni) e i 50-59enni (20.723). I dati d'utilizzo suddivisi per Asl, invece, ci dicono che in questi primi sei mesi si sono registrati 11.832 accessi in Asl 1 (l'12,3% sul totale regionale), 15.541 in Asl 2 (16,2%), 52.734 in Asl 3 (54,9%), 8.964 in Asl 4 (9,1%) e 7.140 in Asl 5 (7,5%). Oltre 4.116 invece le cosiddette prenotazioni fuori sede, quelle cioè effettuate in una Asl diversa da quella di residenza. (ANSA).