Pnrr: 1,5 mld in Liguria, ambiente priorità per imprese

(ANSA) - GENOVA, 27 GEN - Dal Pnrr oltre un miliardo e mezzo per la Liguria, a cui si aggiungono circa 800 milioni per piani di sviluppo e coesione con priorità degli investimenti su mobilità, trasporti e ambiente. E anche la Liguria è in linea con la statistica che vede il 97% delle aziende intervistate che ritiene come la priorità strategica siano gli investimenti nell'ambito della riduzione dell'impatto ambientale e del contenimento delle emissioni. Sono i dati salienti che emergono dal dossier preparato dall'osservatorio Deloitte Private sulla Liguria che ha monitorato oltre 4.000 aziende liguri, che occupano oltre 148.000 addetti per un fatturato aggregato di circa 46 miliardi. Dai dati dell'osservatorio emerge un tessuto economico composto prevalentemente da Pmi; in particolare il 46% è rappresentato da aziende di medie e piccole dimensioni, circa un 52% sono le micro imprese e solo un 2% sono le grandi imprese. In particolare emerge una crescita media nel periodo oggetto di analisi pari al 21% del fatturato e al 10% dell'Ebitda. La redditività degli investimenti ritorna quindi su valori registrati nel 2019. Dopo un 2020 con circa il 15% delle aziende liguri che evidenziavano marginalità negative, dal 2021 - malgrado gli shock sui prezzi ed evidentemente cogliendone le opportunità - l'incidenza delle aziende con marginalità negativa si e' drasticamente ridotta al 7% tornando ai livelli 2018-2019 e lasciando intravedere un prossimo ciclo positivo sostenuto anche e soprattutto dai rilevanti investimenti infrastrutturali in fase di avvio ed - in alcuni casi - di ultimazione nel nostro territorio. Emerge che oltre 2.700 aziende, definite "i bravi", che evidenziano un trend molto positivo in termini fatturato (+48%) e in termini di marginalità con una crescita dell'Ebitda pari al 51%. In questo gruppo sono state identificate le prime 50 aziende definite "best performer", "i bravissimi", per queste si osserva una crescita media del fatturato pari all' 85% e dell'Ebitda pari al 149%. Un successo, indica Deloitte dovuto a innovazione e investimenti sistematici, formazione del personale, internalizzazione, riduzione dell'impatto ambientale, pianificazione finanziaria. (ANSA).