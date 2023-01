Padre e figlio arrestati a Chiavari per detenzione di droga

(ANSA) - GENOVA, 26 GEN - Padre e figlio sono stati arrestati a Chiavari dalla polizia per detenzione di cocaina e hashish al termine di una operazione terminata nella loro abitazione. I due hanno cercato di disfarsi di parte della droga gettandola da una finestra senza accorgersi che in strada era appostata una unità cinofila che ha recuperato subito lo stupefacente. I cani antidroga hanno poi fiutato altra cocaina che è stata trovata dentro a un box di pertinenza dei due. In tutto sono stati recuperati 50 grammi di cocaina e 700 grammi di hashish, materiale utile al confezionamento di dosi e denaro contante provento dello spaccio. In manette al carcere di Marassi a Genova sono finiti il padre di 44 anni e il figlio di 20.

Durante un altro servizio nei pressi della zona del mercato di Chiavari con l'ausilio delle unità cinofile sono stati controllati alcuni giovani in orario pre-scolastico e due di loro sono stati trovati in possesso rispettivamente di 26 e 48 grammi di hashish e sono stati denunciati. (ANSA).