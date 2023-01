Padre condannato a 4 anni per violenza sessuale sulla figlia

(ANSA) - IMPERIA, 26 GEN - Un cinquantenne, abitante nell'entroterra di Sanremo, è stato condannato, in abbreviato, dal gup Anna Bonsignorio di Imperia a 4 anni e 6 mesi di reclusione con l'accusa di violenza sessuale aggravata.

Era accusato di aver abusato della figlia, che all'epoca dei fatti (nel 2021) aveva 8 anni. L'uomo, pregiudicato, aveva da poco divorziato dalla moglie e durante le visite della bambina aveva commesso le violenze. Il caso era esploso perché la bambina si era rifiutata di andare a far visita al padre raccontando quanto era accaduto. Le indagini hanno poi accertato almeno due episodi di violenza nei confronti della piccola.

Il giudice ha riconosciuto come risarcimento a favore della minore: 30mila euro; della madre 20mila euro e della sorella maggiorenne 10mila euro. Le parti civili sono comparse giudizio assistete dagli avvocati Salvatore e Maria José Sciortino.

