In coda dalle 4 con la speranza di rinnovare il passaporto

(ANSA) - GENOVA, 26 GEN - Le prime persone sono arrivate poco dopo le quattro del mattino, qualcuna alle 5, nonostante la consegna dei biglietti, 50 i tagliandi disponibili, fosse prevista a partire dalle 12. È stato questo risultato dell'open day organizzato dalla questura di Genova per dare una risposta alla grande richiesta di passaporti. Il risultato è stato una lunga coda davanti al portone di Corso Saffi con molte persone rimaste comuque in attesa nella speranza che possa aumentare il numero degli appuntamenti. Le cause di questa situazione sono abbastanza note, dalla Brexit, che ha reso necessario il passaporto anche per raggiungere il Regno Unito, agli arretrati che si sono accumulati durante il Covid, quando molti vista l'impossibilità a viaggiare, hanno lasciato scadere il documento. In coda tra le persone arrivate si sentono molte storie dalla famiglia che cerca di raggiungere il figlio all'estero, a chi deve tornare nel proprio paese di origine fino a chi ha dovuto rimandare il viaggio di nozze. (ANSA).