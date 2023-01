Dall'estate solo bus elettrici tra Santa Margherita e Portofino

(ANSA) - SANTA MARGHERITA LIGURE, 26 GEN - I bus elettrici sulla tratta Santa Margherita Ligure - Portofino diventeranno operativi quest'estate quando i mezzi della linea 782 saranno solo full electric. Lo ha annunciato Ilaria Gavuglio, presidente di Amt, azienda di trasporto pubblico del genovese, a margine dell'incontro avuto questa mattina con il sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni.

"Prevediamo di realizzare entro giugno il progetto di elettrificazione della rimessa di Rapallo, fondamentale per gestire i mezzi elettrici già ordinati" ha spiegato Gavuglio che ha confermato la volontà di rendere ecosostenibile la Corrierina del Mare, bus gratuito che Santa Margherita Ligure mette a disposizione nei periodi estivi.

Gavuglio, neo presidente di Amt, sta incontrando in questi giorni i sindaci dei comuni azionisti del Tigullio. Dopo Chiavari, questa mattina è stata la volta di Santa Margherita Ligure e Rapallo; a seguire Lavagna e Sestri Levante.

"Il mio obiettivo è l'integrazione tra l'area provinciale (ex Atp) e l'area urbana di Genova e non una semplice unione - ha commentato Gavuglio - Da parte mia c'è grande attenzione per tutti i territori, in particolare all'area del Tigullio".

