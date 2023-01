Msf, terzo soccorso per Geo Barents, ora 237 a bordo

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Dopo il salvataggio di questa mattina, la Geo Barents ha continuato a navigare verso la prima segnalazione che aveva ricevuto, in conformità con il diritto internazionale marittimo. Alla fine siamo riusciti a individuare un gommone sovraffollato in difficoltà in acque internazionali: 107 persone, tra cui 5 donne e 36 minori, sono state soccorse e ora sono al sicuro a bordo della Geo Barents". Lo fa sapere Medici senza frontiere. In totale le persone a bordo sono ora 237. (ANSA).