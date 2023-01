Sindaco Spezia: "Accogliamo nave ma servono risorse"

La nave Geo Barents, con i suoi 130 immigrati a bordo, è attesa alla Spezia entro sabato. Lo fa sapere Pierluigi Peracchini, sindaco della città, a seguito di un incontro organizzato in Prefettura insieme ai vertici dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, che organizzerà l'attracco, e all'Asl 5 che si occuperà dell'assistenza sanitaria. A bordo viaggiano 49 minorenni. "Il Comune su questa vicenda ha competenze residuali, perché solo nel caso in cui i minori non vengano ospitati in misure protette così come previsto dalla legge per il periodo transitorio, dovremo assicurarne una loro collocazione - dice Peracchini -. È una situazione comunque delicata e non banale, che stiamo seguendo con grande attenzione, minuto per minuto, perché non abbiamo risorse per affrontare tematiche così importanti soprattutto dal punto di vista umano. Sarebbe maggiormente opportuno che certe decisioni di assegnazione fossero accompagnate a risorse mirate e percorsi di inserimento nel pieno rispetto della dignità umana che deve venire sempre al primo posto. Da parte nostra, comunque, c'è piena disponibilità e collaborazione proprio per garantire che le persone abbiano tutta l'assistenza necessaria". (ANSA).