Lascia la porta di casa aperta ma su tavolo ha droga, arrestato

Dimentica la porta aperta e gli agenti gli trovano la droga sul tavolo. In manette è finito un ragazzo di 22 anni. È successo venerdì in via Fillak. Gli agenti delle volanti sono intervenuti per una lite in abitazione e mentre scendevano le scale hanno notato un appartamento con la porta socchiusa. Dopo avere suonato il campanello senza avere risposta i poliziotti sono entrati e hanno trovato sul tavolo della cucina due panetti di hashish e il passaporto del proprietario di casa. Gli agenti si sono appostati sulle scale e quando il proprietario di casa è arrivato lo hanno identificato e portato in casa per la perquisizione. Sono stati così trovati 22 grammi di cocaina e sette cellulari. (ANSA).