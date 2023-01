Geo Barents alla Spezia tra sabato notte e domenica

"Stiamo seguendo la vicenda assieme agli organi preposti. Grazie alla disponibilità del Terminal LSCT, e al suo Amministratore delegato, Alfredo Scalisi, abbiamo individuato il luogo dello sbarco su Calata Artom. Abbiamo altresì messo a disposizione l'ex Terminal 1 di Largo Fiorillo, per gestire la sosta dei migranti in attesa di una loro destinazione". Lo afferma il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Mario Sommariva, al termine della riunione in prefettura convocata per affrontare l'emergenza legata all'arrivo della nave umanitaria Geo Barents nel porto della Spezia, previsto nella notte tra sabato e domenica. (ANSA).