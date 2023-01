Spezia cerca una punta, piacciono Shomurodov ed Elis

Lo Spezia è alla ricerca di un attaccante negli ultimi giorni del calciomercato invernale.

Sul taccuino del direttore generale dell'area sportiva Eduardo Macia vi sono Eldor Shomurodov della Roma ed Erik Botheim della Salernitana insieme all'onduregno Alberth Elis, che gioca nel Bordeaux in Ligue 2. Il profilo ricercato è quello di un elemento che possa fare coppia con il capocannoniere della squadra Nzola, attualmente infortunato, ed esserne eventualmente anche un'alternativa.

Oggi è inoltre attesa la firma del difensore 24enne Przemyslaw Wisniewski dal Venezia.

Il centrale era stato trattato nelle scorse settimane in ottica prossima estate, ma la cessione di Kiwior all'Arsenal ha spinto Macia ad accelerare l'acquisto del polacco, arrivato in Italia la scorsa estate. In Veneto dovrebbero trasferirsi il centrocampista Ellertsson e il difensore Hristov come contropartite. Si cerca infine un soluzione in prestito per il nazionale slovacco David Strelec, utilizzato in campionato dal tecnico Luca Gotti l'ultima volta ad inizio dello scorso novembre. Per lui offerte dalla serie B e dal campionato svizzero. (ANSA).