Antiqua Genova, omaggio al mare e a Ocean Race

(ANSA) - GENOVA, 25 GEN - Ci saranno dipinti, arredi d'epoca, sculture e tappeti pregiati, 35 espositori presenti, ma anche tre eventi collaterali, con la riproduzione in anteprima della cabina del comandante del transatlantico 'Re Vittorio', della compagnia di Navigazione Generale Italiana, che sarà poi esposta al Galata, e ancora una piccola esposizione di opere a tema marinaro della Galleria d'Arte Moderna di Genova e una selezione di opere del nucleo genovese della Galleria Corporate Collection di Bper Banca dal titolo 'Genova e il suo mare'. Sono questi i punti di forza di Antiqua, la mostra mercato di Arte Antica in programma nei Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova dal 28 gennaio al 5 febbraio che quest'anno, in occasione dell'arrivo di Ocean Race, sarà dedicata al tema marino.

"Antiqua, arrivata alla XXXII edizione, si conferma una delle mostre di antiquariato più longeve in Italia - ha detto il presidente di Porto Antico Mauro Ferrando - anche grazie a una formula attenta a creare collegamenti con gli eventi più significativi in città, oltre a reti di collaborazione sul piano culturale e operativo. Siamo orgogliosi della fiducia che ci riconoscono, con la loro partecipazione, espositori di altissimo livello perché la passione per l'arte e per il bello vanno oltre le mode del momento". Nel corso dell'esposizione sono stati programmati anche tre incontri con i curatori delle collaterali: il 29 gennaio alle ore 16 'Oltre il mare di Mariani' con Simona Parigi, conservatrice della Galleria d'Arte Moderna. Il 3 febbraio alle 16.30 con 'Genova e il suo mare' a cura della Galleria Corporate Collection di Bper Banca, e il 4 febbraio alle 15 'Piroscafi e bell'époque: l'arte a bordo' con il direttore di Galata Pierangelo Campodonico. Alla presentazione, oltre al presidente di Porto Antico, sono intervenuti gli assessori regionali allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti e all'Urbanistica del Comune di Genova, Mario Mascia, il direttore territoriale Liguria Bper Banca Luigi Zanti, il direttore della Galleria d'Arte Moderna di Genova Francesca Serrati e Nicoletta Viziano, presidente del MuMa. (ANSA).