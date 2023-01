Infermiera aggredita da un paziente, spalla rotta

(ANSA) - GENOVA, 24 GEN - Un'infermiera dell'ambulatorio di diabetologia che si trova al Palazzo della Salute alla Fiumara è stata aggredita da un paziente di circa 50 anni che ha dato in escandescenze dopo aver visto il risultato dei suoi esami.

Secondo quanto appreso, l'uomo avrebbe spinto l'infermiera tanto forte che la donna si sarebbe rotta la spalla. Trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi ne avrà per 30 giorni.

"Ancora una volta - scrivono in una nota il segretario generale Gabriele Bertocchi e Andrea Manfredi, componente della segreteria regionale - ci troviamo di fronte ad un'aggressione nei confronti di una lavoratrice della sanità. L'episodio accaduto oggi al Palazzo della Salute di Fiumara è l'ennesima dimostrazione di come sia necessario aumentare la sicurezza dei lavoratori e prevenire gli atti violenza a cui sono esposti.

Cisl Fp Liguria, manifestando vicinanza e solidarietà alla lavoratrice aggredita, chiede ancora una volta segnali concreti alle istituzioni". (ANSA).