Cgil Liguria a congresso, infrastrutture e sviluppo

(ANSA) - GENOVA, 24 GEN - "Ci stiamo occupando di far ripartire la fabbrica di Guido Rossa e di far tornare la siderurgia genovese una grande attrazione per l'industria. Prima vediamo il piano industriale egli investimenti, e penso che le istituzioni locali dovrebbero stare al tavolo con noi su questi temi, mentre ritengo stucchevole la discussione sulle aree". Si è aperto nel giorno del 44esimo anniversario dell'assassinio di Guido Rossa, al quale è stato dedicato un reading, il XIII congresso della Cgil Liguria 'Il lavoro crea il futuro', che ha portato al Tower Genova Airport Hotel i 200 delegati, che dovranno nominare i vertici regionali. Ad aprire i lavori, il segretario generale uscente, Maurizio Calà, che ha concentrato l'attenzione su infrastrutture, sviluppo economico e pubblica amministrazione.

"Le infrastrutture devono creare occupazione di qualità, bloccare la precarietà creando lavoro positivo - ha detto -. Lo sviluppo economico partendo dalla logistica, con i porti che sono eccellenza internazionale ma che devono rimanere in mano pubblica, fermando oligopoli che possono anche creare condizioni di lavoro disastrose; e l'industria per la quale servono risposte smettendola con le polemiche inutili. E poi la questione del turismo e dei servizi - ha sottolineato Calà -: dove c'è una situazione troppo frammentaria, con piccole imprese e un lavoro spesso pagato male, sottopagato o dequalificato. C'è un patto sul turismo che avevamo fatto, deve essere riproposto, aumentando la richiesta di qualità del lavoro da parte delle imprese". Infine, la pubblica amministrazione "che è un volano di sviluppo - spiega -. Da lì passano i miliardi e la programmazione, la progettazione e la spesa. Ma oltre a questo ci sono i diritti delle persone, e la necessità di lanciare una vertenza della salute che parta da questo diritti per rinforzare gli organici e riorganizzare i servizi". (ANSA).