Ubriaco e senza patente scappa all'alt e si schianta

(ANSA) - GENOVA, 23 GEN - Ubriaco e senza patente scappa da un posto di blocco della polizia e si schianta contro il muro. È successo la scorsa notte a Rivarolo, in via Celesia. Gli agenti delle volanti hanno arrestato il guidatore, un ragazzo italiano di 21 anni. Il ragazzo, secondo quanto ricostruito, ha forzato l'alt e a quel punto è partito l'inseguimento. Ha finito la sua corsa contro un muro e, dopo essere sceso dalla macchina, ha provato a fuggire a piedi. A causa dell'incidente la vettura ha preso fuoco tanto che sono intervenuti i vigili del fuoco.

La notte fra sabato e domenica un altro giovane, anche lui senza patente, ha forzato un posto di blocco scappando a 180 chilometri all'ora in A10 e speronando i carabinieri che lo avevano affiancato. Anche lui è stato arrestato. (ANSA).