Nuova diga: folla cittadini a consiglio municipio Ponente

Molti cittadini, esponenti dei comitati ma non solo, sono rimasti fuori dalla sede del municipio Ponente in piazza Gaggero a Voltri dove si svolge, oggi, il consiglio municipale monotematico dedicato al futuro del bacino portuale.

Un tema molto sentito fra la popolazione soprattutto per la questione della costruzione, qui, dei cassoni della nuova diga foranea del porto. Al consiglio sono presenti, per l'occasione, anche il sindaco di Genova Marco Bucci, per la prima volta al consiglio municipale dal suo primo mandato, e il presidente dell'Autorità portuale Paolo Signorini. L'aula del municipio non è abbastanza capiente per ospitare tutti i cittadini che avrebbero voluto entrare.

Chi è rimasto fuori ha protestato con urla e striscioni.

"Quella di oggi non è un'assemblea pubblica e il consiglio si deve svolgere nel rispetto del regolamento, ci sarà un incontro pubblico, in futuro, dove tutti potranno intervenire", ha detto Guido Barbazza, presidente del municipio Ponente (centrodestra).

Il consigliere Claudio Chiarotti, Pd, ha criticato la scelta di non avere organizzato il consiglio in una sede più ampia.

(ANSA).