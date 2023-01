Eugenio in via di Gioia cantano sigla inedita del Fantasanremo

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Nel mondo parallelo del festival di Sanremo, uno spazio tutto suo lo sta prendendo, anno dopo anno, il Fantasanremo. Tanto che quest'anno - con già oltre un milione di iscritti - ha anche una sigla inedita, cantata dagli Eugenio in via di Gioia, che si divertono nel testo a coinvolgere i protagonisti in gara e non. "C'è chi aspetta Beppe Vessì, E c'è un ultima richiesta, Ferragni Please, Ama' porta i Pooh, tu portaci i Jalisse", canta la band. Intanto il Fantasanremo si prepara a entrare nel vivo con nuove sfide, bonus e malus, e un regolamento ad hoc. Sorpresa del 2022 - quando si iscrissero oltre 500mila squadre, furono oltre 20 milioni le visite al sito e 60 milioni le impressions sui social -, il fantagioco ha coinvolto tutti, partendo dagli utenti della piattaforma di gioco fino agli stessi cantanti in gara al grido di "FantaSanremo", "Papalina" e "Saluti a Zia Mara", sul palco, per consegnare punti a chi li aveva scelti in squadra. Ad oggi il regolamento del FantaSanremo 2023 è disponibile ma non è ancora completo: alcuni bonus verranno svelati pian piano mentre altri resteranno segreti fino a poco prima dell'inizio del Festival. Tra i più divertenti Tananai si classifica Ultimo (100 punti) e Ultimo che si classifica Tananai (zero punti).

Solo dieci punti per il "Batti cinque con Gianni Morandi", venticinque per "Dirige l'orchestra il Maestro Beppe Vessicchio". Ma occhio a inciampare sulla scalinata (-10 punti) o se si indossa il cappello (-5). Cosa si vince? Niente, se non la soddisfazione di aver usato bene i propri 100 Baudi (la moneta utilizzata nel gioco per "comprare" gli artisti per formare la propria squadra). (ANSA).