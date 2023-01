Ragazzino abusato da gruppo in centro storico a Genova

Ennesima denuncia di violenza sessuale nel centro storico di Genova. Questa volta ad avere subito gli abusi sarebbe stato un ragazzino di 15 anni.

Sulla vicenda indagano i carabinieri allertati dai medici dell'ospedale Galliera dove il giovane è arrivato accompagnato dalla madre. Il minorenne ha raccontato di essere stato avvicinato da un gruppo di stranieri mentre camminava la scorsa notte in via Cairoli. Il giovane è stato visitato all'ospedale Galliera dove sono state riscontrate alcune ferite. A quel punto i medici hanno avvisato i militari che hanno avviato le indagini.

Si tratta del quarto episodio in pochi giorni. Il primo è quello di una giovane abusata sempre nei vicoli la notte di capodanno, poi la giovane rapinata e violentata ai giardini di Plastica, infine quello della ragazza che ha denunciato di essere stata costretta a bere e forse abusata in una discoteca vicino il terminal traghetti. Sugli ultimi episodi indaga la squadra mobile. (ANSA).