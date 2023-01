Calcio: Udinese; Sottil: Europa ? Pensiamo gara dopo gara

(ANSA) - GENOVA, 22 GEN - Sono tre punti che danno spinta al sogno europeo dell'Udinese anche se il tecnico Andrea Sottil frena negli spogliatoi del Ferraris dopo aver ritrovato la vittoria sconfiggendo la Sampdoria.

"Dobbiamo pensare gara dopo gara, cercando di dare continuità a questa vittoria che non era assolutamente facile. Siamo felici per questa classifica ma la cosa più importante era ritrovarci.

La Sampdoria ha buoni giocatori, è allenata bene da Stankovic e sapevamo che questo match avrebbe nascosto molte insidie. E' stata una settimana importantissima per parlare e confrontarci ma soprattutto capire che non ci vogliono certe disattenzioni".

I friulani erano reduci da un lungo ritiro in settimana.

"L'ha chiesto la squadra, in segno di responsabilità e di appartenenza. Non è stata una punizione, ma un confronto per dirci che così non andava bene. Come abbiamo fatto bene in avvio, abbiamo poi fatto male, dovevamo tornare a giocare come prima e così è stato".

Qualche preoccupazione per Deulofeu rientrato dopo un lungo infortunio, ha giocato pochi minuti ed è stato poi sostituito: "In un cambio di direzione ha sentito un leggero fastidio sull'esterno del ginocchio dove si era fatto male a Napoli.

Abbiamo deciso di cambiarlo in via precauzionale, ma non dovrebbe essere nulla di grave. Il suo futuro? Per quello che dice a me e ai suoi compagni tutti i giorni, sono convinto che voglia rimanere ed essere protagonista insieme ai suoi compagni.

Spero che rimanga, insieme agli altri può fare qualcosa di importante". (ANSA).