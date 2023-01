Sessanta carabinieri impegnati in controlli a Genova

(ANSA) - GENOVA, 21 GEN - I Carabinieri del Comando provinciale di Genova sono stati impegnati in controlli in città. Il servizio è stato compiuto con 60 militari, 40 in divisa e 20 in abiti civili. Sono state identificate 200 persone e controllati 50 veicoli. Quattro le persone arrestate e sei quelle denunciate. Gli arresti sono avvenuti per furto (un 60enne italiano che aveva rubato capi di abbigliamento), evasione dai domiciliari (un marocchino di 20 anni), produzione, traffico e detenzione di droga (un 40enne genovese aveva creato una serra in un magazzino e aveva 30 piante di marijuana) e per esecuzione di ordine di carcerazione (un algerino di 50 anni accusati di violenza a pubblico ufficiale).

I denunciati sono tre senegalesi ventenni per detenzione e spaccio di droga, un italiono e un bielorusso per furto in un esercizio commerciale e un 50enne genovese che, ubriaco ha minacciato con un coltello il titolare di un negozio e opposto resistenza ai militari (ANSA).