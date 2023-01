Minaccia buttarsi da ponte, sindaco lo convince a scendere

Commerciante ambulante minaccia il suicidio, gettandosi da un ponte, intereviene il sindaco e lo convince a desistere. Accade a Genova e la scena avviene sul ponte Monumentale, nel cuore della città. La strada sottostante, la centralissima via XX Settembre, è stata chiusa dalla notte scorsa a questa mattina, fino appunto all'intervento del primo cittadino Marco Bucci. A minacciare il suicidio è P. M.

venditore ambulante che già altre volte ha inscenato questo tipo di protesta contro il sequestro del suo furgoncino su cui vende panini, sottoposto a fermo amministrativo per irregolarità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno anche montato il telone in strada per salvare l'uomo in caso di caduta, la polizia locale e le forze dell'ordine. Questa mattina l'intervento del sindaco che ha parlato con l'ambulante promettendogli che lo avrebbe incontrato lunedì mattina. A quel punto P. M. si è convinto a farsi prendere dai vigili del fuoco che lo hanno assicurato con le imbracature e lo hanno fatto scendere. Anche nel 2019, durante un altro tentativo di suicidio, Bucci era intervenuto per convincere l'uomo a scendere dal ponte. "Voglio solo lavorare, non ho mai infranto la legge, ma c'è una norma che non mi fa spostare perché trasporto bombole di gas", ha detto al sindaco l'uomo che si è visto porre il mezzo sotto sequestro amministrativo ancora una volta nei giorni scorsi in corso Italia per l'assenza di alcuni permessi. Il sindaco ha promesso una soluzione. L'ambulante, durante la protesta ha avuto per tutta la notte vicino la moglie.

