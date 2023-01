Calcio: poker Gilardino, battuto il Benevento all'ultimo secondo

(ANSA) - GENOVA, 21 GEN - Quarta vittoria consecutiva per il Genoa di Alberto Gilardino che espugna anche il Vigorito mantenendo il secondo posto a pari merito con la Reggina. Per il tecnico biellese si tratta del sesto risultato utile consecutivo, cinque vittorie e un pareggio, con 8 gol segnati e 2 subiti.

Primo tempo dominato dai rossoblù, schierati con il 3-5-2, in vantaggio al 12' con un diagonale di Coda servito da Gudmundsson. L'islandese ha poi colpito un palo mentre lo stesso Coda ed Aramu sempre nella stessa frazione hanno sfiorato il raddoppio.

Nella ripreso Cannavaro la riprende grazie ai cambi inserendo Simy e Tello con quest'ultimo che sfrutta un assist del compagno per battere Martinez.

Ma ancora una volta le mosse di Gilardino dalla panchina si rivelano decisive. In particolare quella di Puscas inserito per Coda, il rumeno prima serve un assist per Frendrup, colpo di testa di poco alto, poi a venti secondi dalla fine salta più in alto di tutti su cross da destra di Sabelli regalando il gol vittoria. (ANSA).