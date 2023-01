Vede proprietario bar che saluta polizia e lo picchia

(ANSA) - SARZANA, 20 GEN - Vede il proprietario del market, suo connazionale, che saluta amichevolmente una pattuglia della polizia e lo massacra di botte dandogli dell' "infame". E' successo nel tardo pomeriggio di mercoledì in centro a Sarzana.

Erano da poco passate le 19.30 quando all'interno dell'esercizio commerciale si presenta un abituale cliente, che dopo aver ordinato e pagato una birra, si è messo a consumarla all'interno del locale. In quel momento ha notato il proprietario che salutava con il gesto della mano gli operatori di una pattuglia che passava lungo la strada. Così il ragazzo 25 anni di origine maghrebina prima è andato in bagno, poi al ritorno ha apostrofato il gestore con frasi del tipo 'infame, te la fai con la Polizia e i Carabinieri' e lo ha aggredito con calci e pugni. . Fortunatamente l'ingresso nel locale di un terzo avventore ha evitato il peggio e il ragazzo è scappato facendo perdere le proprie tracce. Sul posto è intervenuta una Volante del Commissariato che viste le condizioni dell'uomo cittadino marocchino di 45 anni, ha chiamato una ambulanza.

L'uomo è stato medicato al pronto soccorso con lesioni guaribili in 30 giorni.

Le indagini degli agenti del Commissariato e la descrizione dell'aggressore hanno portato la polizia all'identificazione del ragazzo che è stato denunciato per minacce e lesioni personali.

(ANSA).