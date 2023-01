Turismo: Villa Zanelli pronta a giugno 2023

(ANSA) - SAVONA, 20 GEN - Sono in via di conclusione i lavori di recupero di Villa Zanelli, lo storico edificio, perla Liberty, che Regione Liguria, tramite Arte, sta recuperando per realizzare un hotel di pregio affacciato sul mare con spiaggia: a marzo 2023 saranno completati gli ultimi dettagli per quanto riguarda la struttura della villa, per la quale sono state terminate le opere edili e quelle impiantistiche. Alcuni restauri, su parti limitate di pareti, sono da ultimare perché è stato necessario attendere alcuni tempi tecnici di asciugatura.

Restano ancora in via di completamento quindi alcune coloriture, l'installazione degli ascensori e piccoli dettagli a livello impiantistico. Il completamento e il collaudo del complesso è previsto entro giugno 2023. Gli interventi valgono 6 milioni e 600mila euro (4,8 finanziamento Ministeriale, 337mila euro fondi regionali e 1 un milione e 400mila fondi Arte).

"Villa Zanelli, in passato abbandonata a se stessa, è l'esempio di come si possano portare avanti interventi di recupero, restituendo un capolavoro alla città - spiega il presidente Giovanni Toti -. E' stato portato avanti un recupero conservativo di straordinaria qualità che permetterà anche di offrire alla città nuovi servizi legati all'ospitalità".

Al primo piano della villa ci saranno un ristorante con sale per 80 coperti e la reception dell'hotel, nei piani superiori 11 camere e Suite, un bar con area attrezzata all'esterno e 150 metri quadrati di terrazza panoramica. Al piano terra, sorgerà uno spazio espositivo da 220 metri quadrati in convenzione con il Comune. Nel parco storico da 7800 metri quadrati sono stati avviati gli scavi per i sottoservizi e la sistemazione delle aree verdi. Su quest'area è stata firmata la convenzione per l'utilizzo da parte del Comune, che prevede l'organizzazione di eventi, visite guidate e di una mostra permanente di Manifesti Pubblicitari storici. Per il tratto di fronte alla villa è stata richiesta la concessione demaniale di 50 metri lineari di spiaggia da destinare all'hotel. (ANSA).