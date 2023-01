Crociere: T.Mariotti costruirà prima nave extralusso di Aman

(ANSA) - GENOVA, 20 GEN - Il cantiere genovese T.Mariotti (parte della holding Genova industrie navali, Gin) costruirà la prima nave di lusso per Aman group, operatore saudita dell'ospitalità extralusso che ha iniziato lo sbarco nel settore delle crociere. Cinquanta suite per accogliere gli ospiti, ampi spazi pubblici, un giardino giapponese, ristoranti, spa, e strutture di intrattenimento, tutto racchiuso in una nave di 183 metri di lunghezza e 23 mila di stazza lorda. La nuova unità, pensata come un albergo extralusso galleggiante, vedrà la luce nel 2026. Si tratta di una commessa da circa 500 milioni di euro, la più consistente, in termini economici, che la Mariotti si sia mai aggiudicata. Il progetto si chiama Project Sama e "rappresenta la prima esperienza ultra luxury nel segmento cruise di Neptune Co, la joint venture fra Aman group e Cruise Saudi" informa una nota. Ed è il primo progetto di nuova costruzione a doppia alimentazione realizzato da T. Mariotti.

Alla realizzazione lavorerà un team di aziende genovesi fra cui il gruppo De Wave, leader nell'allestimento navale, che sarà responsabile delle lussuose finiture interne e delle aree esterne e Ortec Santamaria che realizzerà gli impianti elettrici e consoliderà ulteriormente la collaborazione con T. Mariotti nei progetti di lusso di nuova costruzione. "È l'ennesima dimostrazione della competenza e della capacità del Made in Italy di soddisfare i desideri dei clienti più esigenti al mondo" commenta Marco Ghiglione, a.d. dei cantieri Mariotti.

Alla prima unità, il cui nome sarà annunciato più avanti, dovrebbero seguire altre due navi. (ANSA).