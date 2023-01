Coltellate tra minori, cinquantenne li divide e viene ferito

Interviene per soccorrere un minorenne accoltellato da un coetaneo e viene ferito. È successo questa mattina in via Francesco Rolla, a Cornigliano. In ospedale sono finiti un uomo di 56 anni e un ragazzo algerino di 17 anni. I due sono rimasti feriti in modo grave ma non sarebbero in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle volanti, il ragazzo accoltellato era appena uscito dal centro di accoglienza dove è ospite quando ha incontrato un altro minore. I due hanno iniziato a litigare e l'algerino è stato ferito con un coltello. Durante il litigio i due hanno fatto cadere uno scooter parcheggiato. Il proprietario è intervenuto per sedare la rissa e ha cercato di soccorrere il ferito ma è stato colpito a sua volta alla schiena da una coltellata. Il ragazzino col coltello è poi scappato. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, con l'automedica. I due feriti sono stati portati all'ospedale Villa Scassi. Gli agenti hanno rintracciato in tarda mattinata l'aggressore e lo hanno portato in questura. È stato arrestato il minorenne straniero che questa mattina ha accoltellato un coetaneo e un uomo di 56 anni intervenuto per soccorrerlo. Il ragazzino era scappato subito dopo l'aggressione ma la polizia è riuscita a individuarlo e trovarlo in poco tempo. Il tribunale per i minorenni, vista la gravità del fatto, ha deciso per l'arresto.