Salta assemblea azionisti Samp, si riunisce il cda

Sono almeno un centinaio di tifosi radunati sotto la sede della Sampdoria mentre si sta svolgendo la riunione del cda nella sede di Corte Labruschini. Secondo quanto appreso, alla riunione non è presente Alessandro Barnaba, fondatore del fondo Merlyn Advisors. L'assemblea degli azionisti, che doveva tenersi oggi, è andata deserta per la terza volta dall'inizio dell'anno sempre a causa dell'assenza dell'azionista di maggioranza Massimo Ferrero. Ed è proprio Massimo Ferrero a finire nel mirino dei tifosi che stanno protestando sotto la sede di Corte Lambruschini. All'ex presidente chiedono di vendere la società. Insulti anche nei confronti di Antonio Romei, componente del cda blucerchiato.

Presenti anche gli uomini della Digos a monitorare la situazione.

Lanna incontra i tifosi

E' terminata la riunione del cda della Sampdoria che si è tenuto nella sede del club di Corte Lambruschini, a Genova. Il presidente Marco Lanna ha voluto incontrare i tifosi che protestavano sotto la sede . Lanna ha tranquillizzato i tifosi spiegando che il cda è in contatto con le banche per garantire la liquidità necessaria per le casse del club anche nei prossimi mesi. In questo senso Lanna insieme ad Alberto Bosco, altro componente del cda, ha spiegato che si sta lavorando per la composizione negoziata dello stato di crisi, una procedura stragiudiziale che consentirebbe alla Samp di mantenere il titolo sportivo. Questa misura potrebbe essere adottata nel caso in cui il 2 febbraio, quando ci sarà l'ultima convocazione dell'assemblea degli azionisti, non ci dovesse essere l'aumento di capitale. La chiacchierata tra Lanna e i tifosi si è conclusa con un applauso per il presidente. "Saremo sempre al fianco della Samp ma vogliamo chiarezza", hanno detto i tifosi che hanno apprezzato le parole di Lanna. Poi il presidio si è sciolto.

Barnaba, nessun nostro nuovo impegno nella Sampdoria, situazione club drammatica

"Le informazioni diffuse a regola d'arte dall'attuale proprietà e da fonti vicine alla società di una trattativa ancora in corso tra Merlyn Partners, il fondo da noi gestito, il Trust Rosan e le banche finanziatrici, hanno avuto come unico obiettivo quello di distrarre le istituzioni del calcio, i media e più in generale l'opinione pubblica dalla drammatica situazione della Sampdoria e dalle reali cause che hanno portato la società ad essere al centro di questa tempesta". Lo scrive in una nota Alessandro Barnaba, co-ceo di Merlyn Partners che oggi non si è recato alla assemblea degli azionisti prevista a Corte Lambruschini, sede del club. "Tutte le voci relative a un nostro nuovo impegno - sottolinea Barnaba - sono destituite di ogni fondamento". L'Assemblea dei soci di oggi che per l'ennesima volta "ha visto l'assenza dell'azionista di maggioranza, è la prova della mancanza di volontà di affrontare seriamente, da parte dell'attuale proprietà, il salvataggio della società. Detta assemblea - sottolinea Barnaba - rappresentava l'ultima data tecnicamente utile per poter effettuare un intervento sul capitale da parte di un qualsiasi socio che potesse avere un impatto sul mercato di gennaio. Come già dichiarato il 5 e ancora il 14 gennaio, ribadiamo che Merlyn Partners ha, suo malgrado, abbandonato il progetto Sampdoria per l'assenza delle condizioni necessarie per un per