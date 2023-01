A fuoco appartamento a Voltri, palazzina evacuata

(ANSA) - VOLTRI, 20 GEN - Un incendio è divampato ieri sera a Voltri nell'appartamento all'ultimo piano di una palazzina in salita Nicolò Biagi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e il 118. Non si registrano feriti ma sono stati evacuati tutti gli appartamenti della palazzina di tre piani per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte.

Ancora da chiarire le cause del rogo. (ANSA).