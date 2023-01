Parco Portofino: Federparchi, sia nazionale con 7 Comuni

"Da molto, troppo, tempo ormai le vicende relative alla costituzione del Parco Nazionale di Portofino sono state lasciate alla gestione della Magistratura, che viene chiamata a compiti che dovrebbero essere nelle mani delle Istituzioni (Stato, Regione, Comuni).

Federparchi sostiene, fin da quando la proposta è stata presentata, che l'istituzione del Parco Nazionale di Portofino rappresenti un vantaggio, per visibilità e risorse". Lo afferma Roberto Costa, presidente di Federpachi Liguria a proposito della sentenza del Consiglio di Stato che annulla quella del Tar ligure sulla perimetrazione del Parco nazionale di Portofino indicata dal ministero che comprende 11 Comuni.

"Senza andare lontano basta portare ad esempio il caso delle 5 Terre, dove la presenza del Parco Nazionale nel corso degli anni ha consentito, accanto al primario compito istituzionale di conservazione dell'ambiente e dei valori paesaggistici, anche una miriade di attività a vantaggio dei Comuni e di tutta la Comunità, grazie alle ingenti risorse messe a disposizione dal Ministero dell'Ambiente. Federparchi ritiene che, di fatto costrette dalla sentenza del Consiglio di Stato, tutte le Istituzioni interessate debbano ora cogliere l'opportunità di sedersi attorno ad un tavolo per trovare una soluzione accettata da tutti", dice Costa.

Federparchi aveva sostenuto l'ipotesi, individuata da Anci Liguria, che prevedeva, un parco con 7 comuni, quelli che erano favorevoli al parco nazionale, lasciando fuori quei Comuni che non lo volevano; oggi dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ripristina di fatto i confini del parco a 11 Comuni, ancora di più riteniamo che quella del parco a 7 comuni possa rappresentare la soluzione più equa e sensata" (ANSA).