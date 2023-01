Favorirono immigrazione illegale di 252 stranieri, condannati

(ANSA) - LA SPEZIA, 19 GEN - Si sono oggi aperte le porte del carcere della Spezia per due soggetti condannati per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nell'ambito dell'inchiesta "Fake working". Le indagini della Guardia di Finanza della città ligure, venute alla luce nel gennaio del 2022 con l'emissione di alcune misure cautelari, avevano smascherato un sistema per cui, fingendo l'assunzione presso un cantiere navale, si fornivano a numerosi cittadini stranieri titoli e permessi per entrare e rimanere sul territorio italiano.

Secondo gli inquirenti sarebbero 252 gli extracomunitari che si erano avvalsi dei "servizi" offerti dal sodalizio. Le false assunzioni, oltre a permettere il rilascio del permesso di soggiorno, aveva in molti casi permesso agli stranieri di richiedere il reddito di emergenza e il reddito di cittadinanza.

Sarebbero 143 gli extracomunitari destinatari dei sussidi statali, per una cifra complessiva di 600mila euro erogati.

Lo scorso giugno il Tribunale della Spezia aveva condannato i due imputati, che si sono avvalsi del rito abbreviato, ad una pena di 4 anni e sei mesi. Oggi la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato a seguito dalla condanna ed è scattata la carcerazione. Dovranno scontare una pena residua di 3 anni e undici mesi. La Procura ha inoltre disposto il recupero di una cifra superiore ai 4 milioni. (ANSA).