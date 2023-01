Cantieri autostrade: scontro tra auto in galleria in A12, 2 feriti

Scontro tra due auto in A12, all'interno di una galleria tra Rapallo e Chiavari dove è presente un cantiere e si viaggia in doppio senso di marcia. Il traffico è stato bloccato in entrambi i sensi di direzione e si sono formate code per cinque chilometri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 con l'automedica e la polizia stradale. Secondo una prima ricostruzione una delle due persone alla guida avrebbe avuto un malore e sarebbe finita su una macchina che viaggiava in direzione opposta. I vigili del fuoco hanno estratto la donna dalle lamiere ed è stata poi portata in codice giallo all'ospedale San Martino mentre il secondo ferito è stato ricoverato, sempre in codice giallo, all'ospedale di Lavagna.

