Cantieri autostrade: code su nodo ligure neve in A10 e A26

(ANSA) - GENOVA, 19 GEN - Code sul nodo autostradale ligure.

In A10, per lavori, viene registrata una coda di 3 km tra il bivio A10/A26 dei Trafori e Arenzano. Nevica sul tratto. Coda di 3 km sempre in A10 tra Varazze e il bivio dei Traforti.

Situazione più complessa in A26 dove nevischia, tra Ovada e Masone. Sul tratto sono registrati 6 lm di coda per lavori.

Anche tra Recco e Rapallo, in A12, è registrata una coda di 2 km mentre in A7 la coda da Genova Ovest e Genova Sampierdarena è dovuta al traffico intenso. (ANSA).