Calcio: Sampdoria; domani andrà deserta assemblea azionisti

(ANSA) - GENOVA, 19 GEN - "L'Uc Sampdoria S.p.a. comunica che l'Azionista di maggioranza assoluta non presenzierà, né delegherà il legale rappresentante del socio Sport Spettacolo Holding S.r.l., alla terza convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti fissata per domani, venerdì 20 gennaio 2023, alle ore 15.00 presso la sede sociale della società" a Genova.

Così la società blucerchiata in una nota ufficiale sulla assemblea degli azionisti che era stata programmata per domani.

Come in parte ci si aspettava, sarà la quarta convocazione, quella del 2 febbraio, ad essere determinante per il futuro societario della Sampdoria che ha bisogno di un aumento di capitale fino a 50 milioni per dare solidità finanziaria al club che a metà febbraio avrà scadenze da onorare come il pagamento degli stipendi arretrati.

E Massimo Ferrero attraverso un 'consorzio' di fondi Usa sta cercando di avere un prestito di 35 milioni di euro dando in pegno le azioni della società. (ANSA).