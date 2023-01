Sanità: Liguria istituisce i volontari del gioco in corsia

(ANSA) - GENOVA, 18 GEN - Una nuova figura professionale all'interno del sistema sanitario è riconosciuta dalla Regione Liguria: l'operatore in tecniche ludiche, che porta sollievo e divertimento ai bambini ricoverati negli ospedali pediatrici ricalcando il modello americano del 'child play specialist', lo specialista in terapia ricreativa. Così nascono i volontari del gioco in corsia. E' il risultato del protocollo d'intesa firmato dal presidente della Liguria Giovanni Toti, l'assessore regionale all'Infanzia Simona Ferro, il direttore sanitario dell'Istituto Gaslini Raffaele Spiazzi, il portavoce del Forum del Terzo Settore Liguria Andrea Rivano e la fondatrice della onlus 'Il porto dei piccoli' Gloria Camurati.

"Siamo la prima Regione a riconoscere questa figura professionale e ad attivarla in un centro importante come l'ospedale Gaslini", commenta Toti. "Il progetto è nato durante l'emergenza covid, quando ci siamo resi conto che queste importanti figure professionali non erano riconosciute e quindi non potevano più svolgere la loro opera", spiega l'assessore Ferro.

Per sottolineare l'importanza del gioco e del sorriso nella cura delle patologie pediatriche il protocollo riconosce ufficialmente per la prima volta all'interno del sistema sanitario i corsi di formazione organizzati dal centro di formazione Cnos Don Bosco a Genova in collaborazione con la onlus 'Il porto dei piccoli', con protagonisti i medici dell'ospedale Gaslini come formatori. Nove i volontari già formati che hanno ottenuto il titolo di 'operatore in tecniche ludiche', di cui cinque stanno già svolgendo l'attività di specialista in terapia ricreativa all'ospedale Gaslini prendendosi 'cura' dei bambini ricoverati attraverso giochi, musica, teatro, fino alla pet therapy. Tutti i reparti pediatrici della Liguria potranno dotarsi dei nuovi specialisti.

