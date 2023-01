Polizia locale arresta due pusher, sequestrata 1 kg di droga

In poco più 24 ore la polizia locale di Genova ha sequestrato quasi un chilo di droga e arrestato due persone. Gli agenti hanno fermato un uomo nella zona del Porto Antico mentre spacciava hashish e crack. Addosso aveva inoltre 51 involucri, 14 di eroina e 38 di crack per un totale di 25 grammi e 375 euro in banconote di piccolo taglio.

L'uomo è stato bloccato da municipale e carabinieri su un autobus. La seconda operazione ha portato all'arresto di un altro spacciatore e al sequestro di 57 grammi di eroina suddivisa in 47 dosi e 100 euro in contanti insieme a due telefoni cellulari.

Oltre alla droga che l'uomo aveva addosso, nel corso della perquisizione in casa sono stati trovati oltre 27 grammi di cocaina, diverse dosi di crack e 358 grammi di eroina oltre a 3455 euro in contanti. (ANSA).