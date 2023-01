Cinque conferenze di UniGeSenior al Ducale per gli over 45

Cinque corsi di area, due corsi integrativi di musica e storia dell'arte, una ventina di corsi di lingua e cinque corsi di informatica. Sono i numeri di UniGeSenior, che ha aperto oggi il ciclo di corsi liberi dedicati agli over 45 con i temi legati all'intelligenza artificiale: cinque conferenze che si terranno a Palazzo Ducale ogni mercoledì (dalle 16 alle 18) fino al 15 febbraio dedicate a architettura e ingegneria, medicina e farmacia, matematica fisica e scienze naturali, sociale e umanistica.

"UniGeSenior, che fino a pochi mesi fa si chiamava Unite, Università della terza età - spiega Roberta Bozzi, referente di UnigeSenior - ha portato avanti per 39 anni questa attività di terza missione con corsi liberi per tutte le età. Quest'anno abbiamo 1530 iscritti, una partecipazione a livello pre Covid, per la maggior parte donne, con età media di 68 anni, con una prevalenza di diplomati, seguito dai laureati ma ci sono anche persone che hanno titolo di studio inferiore, basta anche una semplice licenza elementare".

Corsi liberi, quindi, attraverso i quali dopo tre anni di frequenza è possibile discutere una piccola tesi e avere un'attestato di partecipazione che non ha valore di titolo di studio ma viene rilasciato durante una cerimonia ufficiale.

"Questi sono corsi liberi per over 45 - spiega il prorettore per la Terza Missione Fabrizio Benente - con i nostri docenti universitari, con le nostre materie e i nostri saperi, per fare una condivisione di conoscenza con tutti coloro che sono interessati ad assistere, partecipare e socializzare. E questo è il ruolo della Terza Missione, che ormai chiamiamo impatto sociale ed è fondamentale per creare una crescita positiva, culturale, sociale, economica, diretta o indiretta, sul territorio dove l'università è inserita". (ANSA).