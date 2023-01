Nuovo caso peste suina in Liguria, il primo a Mioglia (Savona)

(ANSA) - GENOVA, 17 GEN - Un nuovo caso di peste suina in Liguria, identificato a Mioglia, in provincia di Savona. È il primo osservato in questo Comune che è il secondo colpito dall'emergenza nella provincia.

A oggi dunque i casi di positività sono 252: in Piemonte rimangono 163 le positività totali, mentre in Liguria salgono a 89. Con il caso riscontrato nel savonese salgono a 50 i Comuni in cui è stato osservato almeno un caso di Peste Suina Africana.

(ANSA).