Maxisequestro di cocaina in porto a Savona da parte della GdF

La Guardia di Finanza questa mattina ha trovato a bordo di una nave nel porto di Savona circa una tonnellata di cocaina suddivisa in panetti La nave, battente bandiera di Hong Kong ma proveniente da Santos, in Brasile, è al momento ormeggiata al terminal multipurpose. Si tratta di una nave cargo di grandi dimensioni, lunga oltre 200 metri. Prima di partire da Santos lo scorso 27 dicembre aveva fatto scalo a Punta Pereyra in Uruguay.

Il blitz delle Fiamme Gialle è scattato questa mattina.

L'operazione è ancora in corso e al momento non sono disponibili ulteriori dettagli. (ANSA).