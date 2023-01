Chiavari, mareggiata danneggia tratto argine Entella

(ANSA) - CHIAVARI, 17 GEN - La forte mareggiata che si sta abbattendo sul territorio di Chiavari Wha danneggiato un tratto di argine del fiume Entella, nel parco all'altezza della rotonda di via Trieste". Lo scrive il sindaco di Chiavari Messuti. A causare il danno è stata la forza delle onde che in queste ore si stanno frangendo lungo gli argini.

"Siamo intervenuti immediatamente per mettere in sicurezza l'area - scrive Messuti -. Domani procederemo con la verifica di tutto il lungofiume, faremo volare un drone per controllare dall'alto e provvederemo alle opere di ripristino". (ANSA).