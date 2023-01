Ragazzina sferra pugno ad aggressore e lo fa scappare a Genova

Ragazzina coraggio mette in fuga aggressore con un pugno. È successo questa mattina in via Boito nel quartiere di Pegli a Genova. La giovane, 16 anni, è uscita di casa alle 6.30 per andare a prendere il treno per andare a scuola quando un uomo l'ha afferrata da dietro e le ha messo una mano in bocca. La studentessa si è girata e lo ha colpito con un pugno in faccia, facendolo scappare. La ragazza ha poi chiamato i genitori e ha denunciato quanto successo ai carabinieri.

E sempre i militari hanno denunciato un ragazzo di 20 anni per violenza sessuale. Il giovane è stato accusato da una ragazza di 18 anni. La ragazza ha raccontato di essere venuta dal Sud Italia per incontrare il ragazzo. I due si sono visti in albergo dove sarebbe avvenuta la violenza. A chiamare i carabinieri è stata una amica a cui la giovane ha raccontato dell'aggressione. La squadra mobile invece indaga su due presunte violenze sessuali subite da due ragazze di 20 anni: una sarebbe avvenuta ai giardini Baltimora e l'altra dentro una discoteca vicino al Terminal Traghetti. (ANSA).