Questore di Savona, 2 'Daspo Willy' a pregiudicati trentenni

(ANSA) - GENOVA, 16 GEN - Il questore di Savona ha emesso due provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane, provvedimento noto anche come Daspo Urbano o Daspo Willy (in ricordo di Willy Monteiro Duarte, il giovane cuoco italo-capoverdiano di Paliano, massacrato a calci e pugni il 6 settembre 2020 a Colleferro, in provincia di Roma), nei confronti di due pregiudicati di origine albanese, entrambi trentenni. La misura vieterà ai due uomini di accedere o anche solo stazionare - per 2 anni al primo e per 1 anno al secondo - nei pressi di una nota discoteca rivierasca. Il provvedimento si è reso necessario in considerazione della pericolosità sociale dei due, denunciati per il reato di rissa aggravata, in ore notturne, presso il locale da cui sono stati interdetti.

Il 'Daspo Willy' è l'ultima misura di prevenzione introdotta dal legislatore che impedisce, a chi si è reso responsabile di atti gravi, di frequentare le zone della città più affollate e della movida. L'autore può essere allontanato per un periodo fino a due anni, non da un solo locale o pubblico esercizio, ma da un'intera area della città. (ANSA).