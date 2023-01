Mareggiata a Sestri Levante, Polizia Municipale chiude strada

(ANSA) - GENOVA, 16 GEN - Una violenta mareggiata ha raggiunto la costa del Levante Ligure tanto che la polizia Municipale di Sestri Levante ha disposto la chiusura di via Pilade Queirolo che raggiunge il porto sestrese a causa dei marosi che hanno invaso la carreggiata. Resta aperta la via Aurelia all' altezza delle gallerie di S.Anna mentre è stata transennata la corsia pedonale. Alle 12 è stata riaperta l'importante strada provinciale Sestri Levante - Moneglia chiusa per frana da una settimana, resta invece ancora chiusa al transito via Gramsci per la caduta massi da colle Bardi. (ANSA).